Карпин: футболистам «Ростова» памятник надо поставить

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» (2:1) рассказал, как его команда готовилась к поединку.

«Памятник надо поставить этим футболистам. И радоваться, что никто не умер и не травмировался. Мы поняли, что сможем сыграть с «Арсеналом», лишь после взятых вчера тестов», — сказал Карпин после матча.

В связи с тем, что у шести игроков команды был выявлен коронавирус, футболисты и тренерский состав «Ростова» провели на карантине почти две недели.

Ранее сообщалось, что форвард «Арсенала» Луценко установил рекорд РПЛ по голам головой за один сезон.