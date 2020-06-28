Карпин: футболистам «Ростова» памятник надо поставить
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«Памятник надо поставить этим футболистам. И радоваться, что никто не умер и не травмировался. Мы поняли, что сможем сыграть с «Арсеналом», лишь после взятых вчера тестов», — сказал Карпин после матча.
В связи с тем, что у шести игроков команды был выявлен коронавирус, футболисты и тренерский состав «Ростова» провели на карантине почти две недели.
Ранее сообщалось, что форвард «Арсенала» Луценко установил рекорд РПЛ по голам головой за один сезон.