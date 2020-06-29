Мамаев: для меня очень важно, что я приношу пользу «Ростову»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился впечатлениями от своей первой игры за команду после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пока чувствуется усталость, так как подготовка к этой игре была, мягко говоря, скомканной. Благодаря нашим физиотерапевтам и медицинскому штабу, я думаю, мы все восстановимся и хорошо подготовимся к следующей игре», — приводит слова Мамаева пресс-служба клуба.

Он отметил, что ему приятно было отличиться в двух матчах, которые он провёл за команду в нынешнем сезоне.

«Важно то, что в этих двух играх команда одержала победу. Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу команде. В принципе, для этого, я думаю, меня и взяли в клуб», — добавил хавбек.

31-летний Мамаев, сыгравший всего в двух матчах нынешнего сезона, записал в свой актив два гола.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче 24-го тура РПЛ.