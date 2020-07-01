Дубль Влашича, несдержанность Зобнина и тактическая победа Гончаренко: чем запомнился матч ЦСКА — «Спартак» в РПЛ

ЦСКА на своём поле одержал победу над «Спартаком» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Одним из главных героев встречи стал Никола Влашич. Хорват оформил дубль и стал автором первых голов команды после возобновления сезона. При этом один из самых активных игроков гостей Роман Зобнин покинул поле на 77-й минуте, получив красную карточку за удар локтем Ивана Облякова. Также встреча запомнилась девятью жёлтыми карточками, одна из которых досталась Доменико Тедеско, и тактической победой Виктора Гончаренко.

В преддверии центрального матча 25-го тура РПЛ «Спартак» смотрелся явным фаворитом. За подопечных Доменико Тедеско говорили как успешные выступления после возобновления чемпионата, так и удачная серия в противостоянии с принципиальным соперником. Красно-белые три раза подряд взяли верх над оппонентами из ЦСКА, причём встречи пришлись на три разных турнира — национальное первенство, Кубок России и «Кубок Матч Премьер».

Оптимизм в фанатов десятикратных чемпионов России вселял и тот факт, что они являются одними из лидеров по числу очков, набранных в гостях. В 12 матчах они набрали 20 баллов и уступали по этому показателю лишь «Зениту», «Локомотиву» (оба — по 27) и «Краснодару» (21). При этом ЦСКА дома смотрелся далеко не так убедительно — всего 18 очков в 12 играх и, как итог, шестое место.

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Одним из главных вопросов состоял в том, с какой тактикой на эту встречу выйдут подопечные Виктора Гончаренко. После возобновления сезона они уже успели выступить как в ярко атакующей, так и более оборонительной манерах. При этом в первом случае всё обернулось фиаско в виде разгромного поражения от «Зенита», который легко ловил противника на контратаках. Во втором результат был гораздо лучше, но тоже далеко не идеальным. ЦСКА смотрелся очень блекло в противостоянии с «Динамо», зато обошёлся без пропущенных голов. Тогда многие связали смещение акцентов в сторону обороны с фигурой Сергея Овчинникова, замещавшего белорусского специалиста.

Судя по всему, тренерский штаб ЦСКА остался доволен ходом игры с «Динамо» и решил сделать ставку на более осторожный и менее рискованный стиль. Это было легко объяснимо, ведь таким образом армейцы лишали соперника его главного и практически единственного оружия — контратак. Не секрет, что в преддверии встречи подопечные Тедеско являлись одними из лидеров РПЛ по числу голов после контратак (шесть) и делили первую строчку с коллегами из «Сочи».

Сам немецкий специалист также понимал, что оппоненты вряд ли бросятся в атаку, памятуя о недавнем провале. Тедеско отдавал себе отчёт, что у его подопечных вряд ли будет много возможностей для контрнаступлений и составил центральную пару форвардов из Александра Соболева и Эсекьеля Понсе. По плану тренера Соболев должен был выигрывать борьбу на втором этаже и снабжать мячом либо аргентинца, либо кого-то из атакующих полузащитников в лице Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина. Но уже по первым минутам стало ясно, что схема не работает.

Соболев был очень активен и самоотверженно сражался за верховые мячи, но ему было очень сложно биться с Хёрдуром Магнуссоном, Игорем Дивеевым и Кириллом Набабкиным. Гончаренко положился на мнение Овчинникова и оставил неизменной оборонительную линию. Забегая вперёд, белорус оказался абсолютно прав. Данное сочетание хоть и было небезгрешно, но в целом смотрелось гораздо более цельно и организованно.

На первых минутах красно-белые отметились парой опасных проходов к воротам Игоря Акинфеева, но на этом их успехи в первом тайме закончились. Примечательно, что на острие оказались Бакаев и Понсе, ставшие одним из главных разочарований дерби. Особенно это касается Зелимхана, в нынешнем первенстве заслужившего звание одного из лидеров «Спартака». Однако на этот раз он практически «растворился» на поле. Доставлять ему мяч низом не получалось, а скидки Соболева практически не достигали десятого номера гостей.

К середине тайма ЦСКА нащупал слабое место в построениях «Спартака». Им оказался левый фланг обороны, за который традиционно отвечал Айртон. На протяжении первых 45 минут Марио Фернандес не раз демонстрировал несостоятельность бразильца при игре в обороне, но вплоть до 27-й минуты она не приводила к изменению счёта. Правда, не обошлось без ляпа Александра Максименко, не сумевшего справиться с не самым сложным ударом Николы Влашича. Но зародилась атака именно на ближней к тренерам бровке.

Таким образом, ЦСКА забил первый мяч после возобновления чемпионата и теперь мог действовать с ещё большей оглядкой на оборону, что ставило «Спартак» в более сложное положение. После этого московское дерби могло стать похожим на игру с «Уфой», в ходе которой красно-белые практически не создали проблем Александру Беленову.

Если до перерыва армейцы ещё продолжали совершать рейды к владениям Максименко, то после окончательно отошли на свою половину поля. Во многом этому поспособствовали и визави, взявшие мяч под контроль и осадившие штрафную Акинфеева. Постепенно у ворот ЦСКА стало возникать всё больше острых эпизодов, главным создателем которых стал Зобнин. Ещё в первые 45 минут хавбек смотрелся ярче партнёров, а во вторые и вовсе взял на себя роль лидера. Роман был очень активен и напоминал самого себя образца чемпионского сезона «Спартака». Но, по иронии судьбы, именно лучший футболист гостей практически лишил их шансов на успех.

Ключевой эпизод встречи произошёл на 77-й минуте. К этому времени ЦСКА остался без чистого нападающего из-за травмы Фёдора Чалова и был заперт на своей половине. И именно в этот момент Зобнин позволил себе отмашку в борьбе с Иваном Обляковым, и после просмотра видеоповтора главный арбитр Алексей Еськов показал хавбеку «Спартака» красную карточку.

Стоит отметить, что ранее в матче были спорные эпизоды. Так, уже в дебюте Еськов мог назначить 11-метровый в ворота ЦСКА за фол на том же Зобнине, но не стал наказывать Магнуссона. Возможно, именно это послужило причиной того, что в определённый момент у Романа сдали нервы. В целом, встреча получилась очень жёсткой, что было вполне ожидаемо дерби. На двоих коллективы заработали девять «горчичников», один из которых достался Тедеско. Немец получил пятый «горчичник» в сезоне, в очередной раз не справившись с эмоциями.

Заключительные десять минут получились не самыми богатыми на события. У «Спартака» явно ощущалось отсутствие человека, способного отдать последний пас, что так необходимо в позиционных атаках. Не помог и переход на схему с двумя центральными защитниками и тремя форвардами. Джордан Ларссон вышел вместо Николая Рассказова и должен был принести мобильности нападению хозяев, но к этому моменту ЦСКА уже прочно сел в защиту, поэтому все преимущества шведа оказались нивелированы. Спасением мог стать дальний удар Наиля Умярова, но Акинфеев исполнил очередное чудо и выудил мяч из нижнего правого угла.

Красно-белые не прекращали наседать, но сил у них уже не оставалось. На 95-й минуте Соболев не смог справиться с вышедшим со скамейки Виктором Васиным и позволил армейцам организовать быструю контратаку. Арнор Сигурдссон вывел на удар Влашича, а тот «расстрелял» Максименко. Для ЦСКА этот мяч стал первым в чемпионате, забитым в результате контратаки.

Подопечные Гончаренко сделали важный шаг в поисках баланса между атакующей игрой и строгими действиями на своей половине поля, что и позволило им одержать долгожданную победу. Не исключено, что и в этом успехе есть заслуга Овчинникова. В период временного отсутствия белорусского специалиста в оборонительную линию вернулись Щенников и Магнуссон, а Набабкин был переведён с фланга в центр. С учётом того, что ранее в СМИ появлялись сообщения о конфликте между старожилами коллектива и главным тренером, вмешательство бывшего голкипера могло стать ключевым фактором в решении данной проблемы, если она действительно существовала.

Что касается «Спартака», то эта встреча показала, что результат противостояния с «Уфой» не был случайным. Красно-белые так и не научились проводить позиционные атаки, что является серьёзной проблемой для любой команды с претензией на высокие места. В современном футболе очень сложно добиваться успеха, полагаясь исключительно на контратаки, что отлично продемонстрировало дерби. При этом упрекать в этом исключительно Тедеско нельзя. Дело в исполнителях, большинство из которых не подходит под данный стиль. Среди хавбеков ему соответствуют разве что Бакаев, а также Зобнин, когда находится в хорошей форме. Но этого явно недостаточно, чтобы расправляться с массированными оборонительными построениями соперников.

Эта слабость была заметна ещё задолго до дерби с ЦСКА. Особенно ярко она проявилась в матче второго круга с «Зенитом», когда «Спартак» на протяжении 40 минут находился в большинстве. Однако за это время коллектив Тедеско практически не создал опасных моментов у ворот Михаила Кержакова. Красно-белым явно нужно усиление, в противном случае они так и будут испытывать проблемы каждый раз, когда им будет противостоять слаженная защитная линия.