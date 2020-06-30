Нападающий ЦСКА Чалов получил травму в матче со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил травму в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
За 20 минут до финального свистка форварду понадобилась помощь врачей.
Посоветовавшись с медиками, Чалов попросил замену. Вместо него на поле вышел Кристиян Бистрович.
Ранее Доменико Тедеско получил пятую жёлтую карточку в текущем сезоне РПЛ.
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