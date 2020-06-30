Нападающий ЦСКА Чалов получил травму в матче со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил травму в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

За 20 минут до финального свистка форварду понадобилась помощь врачей.

Посоветовавшись с медиками, Чалов попросил замену. Вместо него на поле вышел Кристиян Бистрович.

Ранее Доменико Тедеско получил пятую жёлтую карточку в текущем сезоне РПЛ.