Нападающий ЦСКА Чалов получил травму в матче со «Спартаком»

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил травму в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».
Нападающий ЦСКА Чалов получил травму в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

За 20 минут до финального свистка форварду понадобилась помощь врачей. 

Посоветовавшись с медиками, Чалов попросил замену. Вместо него на поле вышел Кристиян Бистрович. 

Ранее Доменико Тедеско получил пятую жёлтую карточку в текущем сезоне РПЛ.

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