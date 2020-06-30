Тедеско получил пятую жёлтую карточку в текущем сезоне РПЛ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил жёлтую карточку в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА, которая стала для него пятой в текущем сезоне чемпионата страны.

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Немец получил карточку за споры с судьёй Алексеем Еськовым. В текущем сезоне РПЛ Тедеско из-за перебора жёлтых карточек был вынужден пропустить игру 23-го тура с «Арсеналом». Ранее Фернандес заявил, что у ЦСКА в матче со «Спартаком» всё получается.