Тедеско получил пятую жёлтую карточку в текущем сезоне РПЛ
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил жёлтую карточку в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА, которая стала для него пятой в текущем сезоне чемпионата страны.
- @fcsm_official
Немец получил карточку за споры с судьёй Алексеем Еськовым.
В текущем сезоне РПЛ Тедеско из-за перебора жёлтых карточек был вынужден пропустить игру 23-го тура с «Арсеналом».
Ранее Фернандес заявил, что у ЦСКА в матче со «Спартаком» всё получается.
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