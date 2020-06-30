Тедеско оценил игру Бакаева в матче с ЦСКА

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выступление полузащитника Зелимхана Бакаева в матче с ЦСКА в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тедеско оценил игру Бакаева в матче с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Бакаев — очень важный для нас игрок. Команда хорошо играла и без него, но он тот, кто может решить исход матча. Он может обыграть один в один, знает нашу атакующую схему. Возможно, сегодня у него не очень получалось», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

При этом специалист заявил, что Бакаев является очень самокритичным футболистом, и выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» не хватает хладнокровия. 

В матче 25-го тура с ЦСКА Бакаев появился на поле в основном составе, но не отметился результативными действиями. На 92-й минуте он был заменён на Дмитрия Маркитесова.

Ранее Тедеско прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ.

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