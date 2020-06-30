Тедеско о проигрыше ЦСКА: тяжело переломить игру вдесятером

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своих подопечных от столичного ЦСКА в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Первый тайм начали хорошо, были моменты для взятия ворот. Моментов у нас было больше, чем у ЦСКА. У них был только один удар по воротам, который привёл к голу. Во втором тайме изменили схему, перешли на четыре защитника, ЦСКА почувствовал, что мы угрожаем их воротам. В этот момент Зобнину дали красную карточку. Тяжело переломить игру вдесятером, мы это сделали в Кубке, но сегодня не получилось», — передаёт слова Тедеско «Чемпионат».

«Спартак» на выезде уступил ЦСКА со счётом 0:2.

Ранее Виктор Гончаренко рассказал о плане на игру со «Спартаком».