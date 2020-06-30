ЦСКА победил «Спартак» в 25-м туре РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу ЦСКА принесли голы Николы Влашича, забившего на 27-й минуте с передачи Марио Фернандеса и на шестой, компенсированной ко второму тайму минуте с передачи Арнора Сигурдссона.

На 77-й минуте «Спартак» остался вдесятером. Прямую красную карточку получил Роман Зобнин.

По итогам 25 туров ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — шестое.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.