Принципиальное противостояние: ЦСКА обыгрывает «Спартак» в матче 25-го тура РПЛ

В матче 25-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своём поле принимает «Спартак». После возобновления чемпионата подопечные Виктора Гончаренко не одержали ни одной победы и в преддверии дерби имеют в пассиве безвыигрышную серию из семи встреч. Между тем коллектив Доменико Тедеско в последних трёх играх с принципиальным соперником неизменно брал верх. В случае очередного успеха красно-белые ещё больше обострят борьбу за пятое место в турнирной таблице. RT ведёт текстовую трансляцию.

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