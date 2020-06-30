Принципиальное противостояние: ЦСКА обыгрывает «Спартак» в матче 25-го тура РПЛ

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Сергей Стариков
В матче 25-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своём поле принимает «Спартак». После возобновления чемпионата подопечные Виктора Гончаренко не одержали ни одной победы и в преддверии дерби имеют в пассиве безвыигрышную серию из семи встреч. Между тем коллектив Доменико Тедеско в последних трёх играх с принципиальным соперником неизменно брал верх. В случае очередного успеха красно-белые ещё больше обострят борьбу за пятое место в турнирной таблице. RT ведёт текстовую трансляцию.
Принципиальное противостояние: ЦСКА обыгрывает «Спартак» в матче 25-го тура РПЛ
  • © ФК «Спартак-Москва»
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  • 30 июня 2020

    «Не знаю, что говорить. По-моему это был фол. Не судья, не могу давать пенальти. Спросите у Еськова, был фол или нет», — прокомментировал Зобнин нарушение правил на нём в начале тайма, которое могло привести к назначению пенальти.

  • «Тренер попросил играть свободно. Чтобы мы играли, как видим, понимаем. Пока у нас всё получается. Видите, какой у нас соперник. Надо действовать собранно», — заявил Фернандес в эфире «Матч ТВ».

  • На атаке «Спартака» завершается первый тайм. Гости прорвались к штрафной оппонента и заработали угловой. Попытались быстро его разыграть, но удар Бакаева был заблокирован. Еськов дал свисток. Перерыв. (45 + 1')

  • Фолы участились. На этот раз Щенников врезался в спину Рассказову. При этом жёлтую карточку получил Кучаев. Константин позволил себе лишнее в беседе с арбитром. Теперь ему надо быть предельно осторожным. В последних десяти матчах ЦСКА заработал пять удалений — худший результат среди всех команд РПЛ. (43')

  • Видео гола ЦСКА.

  • А вот и первая жёлтая карточка у игроков ЦСКА. Чалов жёстко сыграл против Джикии и справедливо был награждён горчичником. (41')

  • Очень спорный момент у границы штрафной «Спартака». Айртон на замахе убрал Марадишвили, после чего хавбек ЦСКА уронил на газон оппонента. Еськов вновь не отреагировал. Правда, гости не особо спорили. (40')

  • Возможно, Тедеско ошибся, сделав ставку на связку Соболев — Понсе. Пока данная схема не работает. Навесы на Александра пусть и проходят, но что-то создать с них не получается. При этом низом не получается абсолютно ничего. Наверное, если всё продолжится в том же духе, стоит ждать появления Джордана Ларссона. (39')

  • Армейцы продолжают активно атаковать правым флангом. На этот раз на бровке оказался Чалов и вынудил нарушить правила Жиго. Самуэль жёстко подкатился и попал по ноге нападающему. Еськов показал французу жёлтую карточку. (37')

  • Очень элегантно играют футболисты ЦСКА и чуть было не удваивают преимущество. Фернандес прокинул мяч между ног Айртону, Влашич повторил подобное с Жиго, после чего мяч оказался у Чалова. Фёдор пробил из-за пределов штрафной, но на этот раз Максименко сыграл поувереннее. Кулаками перевёл мяч на угловой. (35')

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