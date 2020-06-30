Рахимич считает, что в матче против «Спартака» игрокам ЦСКА не нужен тренер

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о матче армейцев со «Спартаком» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Босниец, ныне работающий в армейской школе, считает красно-белых идеальным соперником для того, чтобы прервать безвыигрышную серию, которая у подопечных Виктора Гончаренко насчитывает уже семь матчей.

«Жду от ЦСКА только трёх очков, а мыслей о поражении вообще нет. Сложно предполагать, что будет в случае неудачи... Наверное, будет очень тяжело, потому что проигрывать «Спартаку» всегда неприятно и больно. Испытывать эти чувства вообще не хочется, вне зависимости от того, в каком состоянии находится команда», — цитирует Рахимича «СЭ».

Ветеран также отметил, что временная отлучка Гончаренко из клуба не должна сказаться на команде в негативном ключе.

«В дерби не нужно искать лишних поводов для мотивации. Когда играешь против «Спартака», наверное, даже тренер не нужен. Ему даже необязательно говорить лишние слова или пытаться как-то настроить футболистов. Просто потому что каждый игрок в клубе прекрасно понимает, что это за соперник, и чего от них сегодня ждут», — резюмировал Рахимич.

Ранее сообщалось, что почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал команды РПЛ, которые понравились ему после возобновления сезона.