Колосков назвал команды РПЛ, которые понравились ему после возобновления сезона

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, какие команды произвели на него наибольшее впечатление после возобновления чемпионата страны.

Он отметил, что пока ни один клуб не находится в оптимальном состоянии. При этом Колосков выделил «Локомотив», «Зенит» и «Ахмат», в исполнении которых ему понравились отдельные игровые отрезки.

«Но опять-таки, не полностью игра этих команд, а футбол в определённые моменты их матчей. Игру эти три команды показывают порой целостную», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что известный тренер Рашид Рахимов считает умение контролировать эмоции важным фактором в матче ЦСКА — «Спартак».