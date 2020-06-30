Колосков назвал команды РПЛ, которые понравились ему после возобновления сезона

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, какие команды произвели на него наибольшее впечатление после возобновления чемпионата страны.
Колосков назвал команды РПЛ, которые понравились ему после возобновления сезона
  • РИА Новости

Он отметил, что пока ни один клуб не находится в оптимальном состоянии. При этом Колосков выделил «Локомотив», «Зенит» и «Ахмат», в исполнении которых ему понравились отдельные игровые отрезки.

«Но опять-таки, не полностью игра этих команд, а футбол в определённые моменты их матчей. Игру эти три команды показывают порой целостную», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что известный тренер Рашид Рахимов считает умение контролировать эмоции важным фактором в матче ЦСКА — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить