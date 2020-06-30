Рахимов считает умение контролировать эмоции важным фактором в матче ЦСКА — «Спартак»

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Известный российский тренер, в прошлом игрок «Спартака» Рашид Рахимов поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата страны между красно-белыми и ЦСКА.
Рахимов считает умение контролировать эмоции важным фактором в матче ЦСКА — «Спартак»
  • РИА Новости

По мнению специалиста, обе команды сейчас имеют психологические проблемы. Рахимов считает, что больше шансов на победу получит тот, кто допустит меньше ошибок.

«Даже учитывая все сложности ЦСКА, «Спартак» не является фаворитом этого матча, потому что в дерби нет фаворитов. Какие бы места ни занимали эти команды, все любят и ждут этот матч. Конечно, эмоции не должны брать верх над разумом, но от этого никуда не денешься. Здесь очень важно умение контролировать свои эмоции», — приводит слова тренера Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что игроки «Спартака» Гус Тиль и Илья Кутепов могут не сыграть против ЦСКА.

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