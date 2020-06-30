Павлюченко назвал слабые стороны ЦСКА и поставил на «Спартак»

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Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко дал прогноз на матч против ЦСКА в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Павлюченко назвал слабые стороны ЦСКА и поставил на «Спартак»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По мнению известного в прошлом нападающего, красно-белые победят со счётом 2:1 или 1:0. Среди минусов ЦСКА Павлюченко выделил «тренерскую чехарду» и нервозность команды в последних матчах.

«Спартак» же по эмоциональности на сегодняшний день поувереннее себя чувствует. Конечно, будет тяжело, но мне кажется, что «Спартак» сегодня выиграет», — приводит слова ветерана Sport24.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выступил с заявлением по ситуации с задержанными болельщиками.

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