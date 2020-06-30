Павлюченко назвал слабые стороны ЦСКА и поставил на «Спартак»
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- РИА Новости
По мнению известного в прошлом нападающего, красно-белые победят со счётом 2:1 или 1:0. Среди минусов ЦСКА Павлюченко выделил «тренерскую чехарду» и нервозность команды в последних матчах.
«Спартак» же по эмоциональности на сегодняшний день поувереннее себя чувствует. Конечно, будет тяжело, но мне кажется, что «Спартак» сегодня выиграет», — приводит слова ветерана Sport24.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выступил с заявлением по ситуации с задержанными болельщиками.