«Спартак» выступил с новым заявлением по ситуации с задержанными болельщиками

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В «Спартаке» прокомментировали задержания фанатов, которые принимали участие в проводах команды на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
«Спартак» выступил с новым заявлением по ситуации с задержанными болельщиками
  • РИА Новости

Против любителей футбола возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Молодым людям может грозить до семи лет тюрьмы.

Как заявили в пресс-службе «Спартака» Sport24, «задержания болельщиков стали для клуба таким же неприятным сюрпризом, как и для всего футбольного сообщества». В стане красно-белых напомнили, что уже несколько раз публично выражали свою позицию в связи с действиями правоохранительных органов.

«Клуб не видит в этих действиях агрессии, злого умысла или проявления хулиганства. Напротив, мы считаем, что в текущей эпидемиологической ситуации это был один из немногих способов поддержать команду, к тому же имеющий определённые традиции и предысторию», — говорится в заявлении «Спартака».

Кроме того, в клубе рассказали, что ведут диалог с МВД по вопросам взаимодействия с болельщиками для нормализации сложившейся ситуации.

Ранее ветеран ЦСКА Элвер Рахимич заявил, что в матче против «Спартака» армейцам не нужен тренер.

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