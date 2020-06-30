Гончаренко признался, что ЦСКА понятен игровой стиль «Спартака»
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- РИА Новости
По его словам, для любого тренера это очень важный матч, к которому армейцы должны подойти во всеоружии.
«Нам достаточно хорошо понятно, что делают спартаковцы, — как атакуют и как обороняются. Но этого ещё мало, вопрос — как нам этим воспользоваться», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Ранее сообщалось, что известный тренер Рашид Рахимов считает умение контролировать эмоции важным фактором в матче ЦСКА — «Спартак».