Гончаренко признался, что ЦСКА понятен игровой стиль «Спартака»

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре со «Спартаком» в 25-м туре Российской премьер-лиги.
Гончаренко признался, что ЦСКА понятен игровой стиль «Спартака»
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

По его словам, для любого тренера это очень важный матч, к которому армейцы должны подойти во всеоружии.

«Нам достаточно хорошо понятно, что делают спартаковцы, — как атакуют и как обороняются. Но этого ещё мало, вопрос — как нам этим воспользоваться», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Ранее сообщалось, что известный тренер Рашид Рахимов считает умение контролировать эмоции важным фактором в матче ЦСКА — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить