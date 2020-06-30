Гончаренко признался, что ЦСКА понятен игровой стиль «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре со «Спартаком» в 25-м туре Российской премьер-лиги.

По его словам, для любого тренера это очень важный матч, к которому армейцы должны подойти во всеоружии.

«Нам достаточно хорошо понятно, что делают спартаковцы, — как атакуют и как обороняются. Но этого ещё мало, вопрос — как нам этим воспользоваться», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Ранее сообщалось, что известный тренер Рашид Рахимов считает умение контролировать эмоции важным фактором в матче ЦСКА — «Спартак».