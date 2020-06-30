Мостовой считает, что резерв «Спартака» сильнее армейского

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой назвал красно-белых фаворитом в матче с ЦСКА в 25-м туре чемпионата России по футболу.

Он считает, что резервисты «Спартака» сильнее. Кроме того, на взгляд Мостового, в составе команды есть защитники, которые не совершают необязательных ошибок.

«Никто не ожидал, что «Спартак» не сможет победить «Уфу», которая играла предсказуемо. ЦСКА так играть не будет. У армейцев есть, конечно, моменты, от которых они страдают: кто-то не добегает, не бьёт, не забивает. Но вдруг сегодня у ЦСКА кто-то ударит и попадёт в «девятку». От этого никто не застрахован», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Роман Павлюченко поставил на «Спартак» в матче с ЦСКА.