Селюк назвал Гончаренко детским тренером и посоветовал ему сменить команду

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Футбольный агент Дмитрий Селюк вновь подверг критике главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Селюк назвал Гончаренко детским тренером и посоветовал ему сменить команду
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В частности, он назвал специалиста «конфликтным человеком, которому хорошо работается с детишками, потому что они смотрят на него с открытым ртом». С более опытными людьми белорусу приходится сложно, полагает Селюк.

«Он так и остался детским тренером. Ему хорошо будет, если он снова вернётся в «Уфу» или ту в команду, где стоит задача воспитать молодёжь и выгодно продать её. Это как раз работа Гончаренко», — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что Селюк пошутил над голом Фёдора Смолова «Барселоне».

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