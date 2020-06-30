Соломатин выразил разочарование маленьким количеством болельщиков на дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин высказал мнение о матче армейцев со «Спартаком» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если у тебя нет сил в дерби, ты обязан их найти, выйти и победить. А исполнительское мастерство уже может вызывать вопросы: залетит мяч или не залетит», — приводит слова экс-спортсмена «Чемпионат».

Соломатин также выразил сожаление из-за того, что атмосфера на матче будет уступать предыдущим играм из-за ограниченного количества допущенных на стадион болельщиков. Он выразил надежду, что это последнее дерби с полупустыми трибунами.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Дмитрий Селюк вновь подверг критике главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.