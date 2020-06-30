Тедеско заявил, что удаление Зобнина изменило ход игры с ЦСКА

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как повлияло удаление хавбека Романа Зобнина на результат матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Тедеско заявил, что удаление Зобнина изменило ход игры с ЦСКА
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«Как повлияло удаление Зобнина? Конечно, удаление изменило ход игры. Во втором тайме мы изменили схему на игру с четырьмя защитниками, стали больше атаковать. ЦСКА было непросто на протяжении того отрезка времени, но удаление Зобнина всё поменяло», — заявил Тедеско в эфире «Матч ТВ».

Зобнин получил прямую красную карточку на 77-й минуте. После этого команда Тедеско пропустила ещё один мяч — в компенсированное время. 

Ранее Тедеско ответил, почему он не пошёл пожать руку наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко после завершения матча.

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