Тедеско заявил, что удаление Зобнина изменило ход игры с ЦСКА
- @fcsm_official
«Как повлияло удаление Зобнина? Конечно, удаление изменило ход игры. Во втором тайме мы изменили схему на игру с четырьмя защитниками, стали больше атаковать. ЦСКА было непросто на протяжении того отрезка времени, но удаление Зобнина всё поменяло», — заявил Тедеско в эфире «Матч ТВ».
Зобнин получил прямую красную карточку на 77-й минуте. После этого команда Тедеско пропустила ещё один мяч — в компенсированное время.
Ранее Тедеско ответил, почему он не пошёл пожать руку наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко после завершения матча.