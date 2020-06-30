Тедеско о рукопожатии с Гончаренко: если бы он был женщиной, я бы подошёл
- @fcsm_official
«Почему я всегда должен идти? Если бы он был женщиной, я бы подошёл, повёл бы себя по-джентльменски. А к чему вопрос?» — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что это никак не связано с тем, что в мартовском матче Гончаренко отказался от рукопожатия.
«Эту историю раздули СМИ. Это не первый случай, когда тренеры не жмут руки после игры. После финального свистка я пошёл на поле, чтобы подбодрить ребят и подвести небольшой итог. Потом мы пошли поблагодарить болельщиков — их было совсем немного, но решили отдать им должное», — добавил специалист.
«Спартак» на выезде уступил ЦСКА со счётом 0:2.
Ранее сообщалось, что Гончаренко рассказал о плане на игру со «Спартаком».