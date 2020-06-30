Тедеско о рукопожатии с Гончаренко: если бы он был женщиной, я бы подошёл

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, почему он не пошёл пожать руку наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко после завершения матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Почему я всегда должен идти? Если бы он был женщиной, я бы подошёл, повёл бы себя по-джентльменски. А к чему вопрос?» — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что это никак не связано с тем, что в мартовском матче Гончаренко отказался от рукопожатия.

«Эту историю раздули СМИ. Это не первый случай, когда тренеры не жмут руки после игры. После финального свистка я пошёл на поле, чтобы подбодрить ребят и подвести небольшой итог. Потом мы пошли поблагодарить болельщиков — их было совсем немного, но решили отдать им должное», — добавил специалист.

«Спартак» на выезде уступил ЦСКА со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что Гончаренко рассказал о плане на игру со «Спартаком».