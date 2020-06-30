Тедеско назвал неприемлемым поведение Зобнина

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал неприемлемым поведение хавбека Романа Зобнина, получившего красную карточку в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Рома — очень спокойный человек, не знаю, что должно случиться, чтобы так произошло. Такое поведение неприемлемо. Я ещё не говорил с ним об этом», — приводит слова Тедеско ТАСС.

Зобнин получил прямую красную карточку на 77-й минуте. После этого команда Тедеско уже в компенсированное время пропустила ещё один мяч. В итоге встреча завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:2.

Ранее Тедеско заявил, что удаление Зобнина изменило ход игры с ЦСКА.