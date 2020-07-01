Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Хотелось бы три очка, но удовлетворён наполовину и ничейным результатом. Полного удовлетворения нет, но благодарность футболистам есть. Можно только поблагодарить их, встать на колени и сказать спасибо. Ни один человек не представляет, как им было тяжело. Они просто мужики», — приводит слова Карпина Sport24.

Встреча «Ростова» с «Краснодаром» завершилась со счётом 1:1. Подопечные Карпина свели результат к ничьей благодаря пенальти на 11-й компенсированной ко второму тайму минуте.

Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» продлился 109 минут.