«Ростов» в 12-й раз подряд не смог обыграть «Краснодар» в РПЛ

«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 и продлил неудачную серию в противостоянии с соперниками.

«Ростов» и «Краснодар» поделили очки в матче 25-го тура РПЛ. Таким образом, безвыигрышная серия жёлто-синих в противостоянии с чёрно-зелёными составила уже 12 встреч.

В последний раз «Ростов» обыгрывал «Краснодар» 6 апреля 2014 года. Тогда жёлто-синие взяли верх со счётом 2:0. Голами отметились Жано Ананидзе и Артём Дзюба.

В последних 11 встречах «Краснодар» одержал пять побед, оставшиеся шесть завершились вничью.

Ранее сообщалось, что «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура РПЛ.