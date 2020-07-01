«Ростов» в 12-й раз подряд не смог обыграть «Краснодар» в РПЛ
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«Ростов» и «Краснодар» поделили очки в матче 25-го тура РПЛ. Таким образом, безвыигрышная серия жёлто-синих в противостоянии с чёрно-зелёными составила уже 12 встреч.
В последний раз «Ростов» обыгрывал «Краснодар» 6 апреля 2014 года. Тогда жёлто-синие взяли верх со счётом 2:0. Голами отметились Жано Ананидзе и Артём Дзюба.
В последних 11 встречах «Краснодар» одержал пять побед, оставшиеся шесть завершились вничью.
Ранее сообщалось, что «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура РПЛ.