«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ
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Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 1:1.
За «Краснодар» на 13-й минуте с передачи Кристофера Ольссона забил Маркус Берг.
Уже в компенсированное ко второму тайму время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Ивелин Попов.
«Краснодар» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 42 очками — четвёртый.
Ранее сообщалось, что гол Александра Кокорина в компенсированное время помог «Сочи» уйти от поражения в матче РПЛ с «Динамо».