«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 1:1.

За «Краснодар» на 13-й минуте с передачи Кристофера Ольссона забил Маркус Берг.

Уже в компенсированное ко второму тайму время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Ивелин Попов.

«Краснодар» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 42 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что гол Александра Кокорина в компенсированное время помог «Сочи» уйти от поражения в матче РПЛ с «Динамо».