Гол Кокорина в компенсированное время помог «Сочи» уйти от поражения в матче РПЛ с «Динамо»

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«Сочи» и московское «Динамо» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Кокорина в компенсированное время помог «Сочи» уйти от поражения в матче РПЛ с «Динамо»
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Встреча, прошедшая в «Сочи», завершилась со счётом 1:1.

За «Динамо» на 57-й минуте забил Николай Комличенко, реализовавший пенальти.

На 73-й минуте московская команда осталась вдесятером. За перебор жёлтых карточек с поля был удалён Тони Шуньич.

«Сочи» ушёл от поражения благодаря голу Александра Кокорина, забившего с пенальти на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

«Динамо» с 32 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 29 очками — на девятом месте.

Ранее сообщалось, что «Зенит» вырвал победу над «Тамбовом» в 25-м туре РПЛ, благодаря голу в компенсированное время.

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