Гол Кокорина в компенсированное время помог «Сочи» уйти от поражения в матче РПЛ с «Динамо»
- @FCDM_official
Встреча, прошедшая в «Сочи», завершилась со счётом 1:1.
За «Динамо» на 57-й минуте забил Николай Комличенко, реализовавший пенальти.
На 73-й минуте московская команда осталась вдесятером. За перебор жёлтых карточек с поля был удалён Тони Шуньич.
«Сочи» ушёл от поражения благодаря голу Александра Кокорина, забившего с пенальти на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
«Динамо» с 32 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 29 очками — на девятом месте.
Ранее сообщалось, что «Зенит» вырвал победу над «Тамбовом» в 25-м туре РПЛ, благодаря голу в компенсированное время.