«Зенит» вырвал победу над «Тамбовом» в 25-м туре РПЛ, благодаря голу в компенсированное время

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Зенит» забил первым. На 43-й минуте с передачи Артёма Дзюбы отличился Сердар Азмун.

«Тамбов» восстановил паритет на табло благодаря голу Валерия Чуперки, реализовавшего пенальти на 88-й минуте.

Победу «Зениту» принёс гол Эмилиано Ригони, забившего на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Зенит», набравший 59 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Тамбов с 25 очками — 14-й.

Ранее сообщалось, что Дзюба вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов РПЛ.