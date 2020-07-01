«Зенит» вырвал победу над «Тамбовом» в 25-м туре РПЛ, благодаря голу в компенсированное время

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» вырвал победу над «Тамбовом» в 25-м туре РПЛ, благодаря голу в компенсированное время
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Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Зенит» забил первым. На 43-й минуте с передачи Артёма Дзюбы отличился Сердар Азмун.

«Тамбов» восстановил паритет на табло благодаря голу Валерия Чуперки, реализовавшего пенальти на 88-й минуте.

Победу «Зениту» принёс гол Эмилиано Ригони, забившего на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Зенит», набравший 59 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Тамбов с 25 очками — 14-й.

Ранее сообщалось, что Дзюба вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов РПЛ.

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