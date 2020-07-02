11 очков отрыва «Зенита», восемь голов после 87-й минуты и отмена матча из-за COVID-19: чем запомнился 25-й тур РПЛ

«Зенит» на выезде одержал непростую победу над аутсайдером «Тамбовом» и увеличил отрыв от преследователей до 11 очков. «Локомотив» ушёл от поражения в матче с «Крыльями Советов» благодаря очередному голу Алексея Миранчука, а «Ростов» спасся в игре с «Краснодаром» благодаря реализованному Ивелином Поповым пенальти. Встреча между «Оренбургом» и «Уралом» была отменена из-за вспышки COVID-19. Судьи показали футболистам четыре красные карточки, а больше половины мячей тура — восемь из 15 — влетели в ворота после 87-й минуты. Чем запомнился 25-й тур РПЛ — в материале RT.

Результативная серия Миранчука и травма Гилерме

В первом матче 25-го тура встретились занимающий второе место «Локомотив» и замыкавшие на тот момент турнирную таблицу «Крылья Советов». Несмотря на явную разницу в классе, гости, проводившие первую игру под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева, дали бой фавориту и едва не увезли из Москвы три очка.

«Крылья» вышли вперёд уже на 14-й минуте. Самарцы провели идеальную контратаку, а Деян Радоньич после неудачной попытки перехвата от Соломона Кверквелии прошил Маринато Гилерме.

А на 33-й минуте железнодорожники остались без Гилерме, который получил травму. Вместо него на поле появился Антон Коченков. Это было не последнее повреждение в данном матче. В составе «Крыльев» позднее замены попросили защитники Мехди Зеффан и Тарас Бурлак.

В начале второго тайма «Локомотив» остался в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил Владислав Игнатьев. Ближе к финальному свистку два «горчичника» за три минуты заработал вышедший на замену полузащитник гостей Сафа Хади. В целом судья Алексей Сухой показал 12 жёлтых карточек, две из которых превратились в красные.

В результате железнодорожники ушли от поражения на пятой добавленной минуте. Алексей Миранчук плечом протолкнул мяч в сетку и отметился уже четвёртым голом после возобновления сезона. Мало того, он впервые в карьере отличился в трёх матчах РПЛ подряд.

Победа ЦСКА в дерби и дубль Влашича

В главном матче тура сошлись московские ЦСКА и «Спартак». Красно-белые считались фаворитами, поскольку после возобновления сезона набрали четыре очка в двух матчах, тогда как армейцы — лишь одно. Вдобавок красно-синие на время остались без Виктора Гончаренко, который уехал на родину после разгромного поражения от «Зенита» (0:4).

Но возвращение тренера получилось более чем успешным. ЦСКА одержал первую победу в РПЛ за семь месяцев и взял реванш у принципиального соперника за вылет из Кубка России и поражение в первом круге.

Главным героем противостояния стал хорватский полузащитник хозяев Никола Влашич, который оформил второй дубль в красно-синей форме. Ранее он дважды огорчал «Краснодар» в сентябре 2019-го.

В «Спартаке» же остались недовольны судейством. В самом начале матча рефери Алексей Еськов после просмотра повтора не назначил пенальти в ворота хозяев после падения в чужой штрафной Романа Зобнина. А за 20 минут до финального свистка он удалил полузащитника за удар в лицо Ивану Облякову. Капитан красно-белых Георгий Джикия также обратил внимание журналистов на игру рукой у Виктора Васина, которую якобы не заметила судейская бригада.

13-й «сухой» матч Беленова и восьмая нулевая ничья для Уфы

Единственная безголевая ничья тура состоялась в Башктории, где «Уфа» разошлась миром с «Рубином». Именно эти команды чаще всего играют нулевые ничьи в текущем сезоне РПЛ: «Уфа» — восемь раз, «Рубин» — шесть.

Такой результат стал следствием уверенной игры вратарей. Голкипер хозяев Александр Беленов совершил шесть сейвов и провёл 13-й «сухой» матч в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. Он является лидером турнира по этому показателю. Его визави Юрий Дюпин сохранил свои ворота в неприкосновенности в десятый раз и догнал Игоря Акинфеева.

Пенальти для «Тамбова» и победный мяч «Зенита» в концовке

В свою очередь лидер чемпионата «Зенит» одержал непростую победу над «Тамбовом». Номинально домашний для новичка РПЛ матч состоялся в Нижнем Новгороде. При этом игра, по решению правительства Нижегородской области, прошла без зрителей.

Петербуржцы открыли счёт в конце первого тайма. Сердар Азмун после скидки Артёма Дзюбы поразил чужие ворота и записал на свой счёт 11-й гол в чемпионате страны. В свою очередь Дзюба с десятью результативными передачами вышел на первое место в гонке ассистентов турнира.

После перерыва подопечные Сергея Семака прижали оппонента к воротам, но забить не смогли. А в концовке хозяева неожиданно заработали пенальти. Ярослав Ракицкий толкнул вышедшего на замену Артёма Федчука, и судья указал на «точку». Одиннадцатиметровый реализовал Валерий Чуперка.

Однако гостям всё же удалось вырвать победу. На первой добавленной минуте Эмилиано Ригони после навеса Магомеда Оздоева точно пробил в дальний угол.

Так петербуржцы одержали четвёртую победу подряд в РПЛ и увеличили отрыв от ближайшего преследователя до 11 очков.

12-й гол Луценко и отставка Черевченко

Гостевую победу одержал и «Ахмат», подошедший к возобновлению сезона в хорошей форме. Грозненцы в Туле оказались сильнее «Арсенала» — 3:1. Уже к середине первого тайма подопечные Игоря Шалимова отличились дважды. А в концовке встречи Одисе Роши оформил дубль.

Единственным приятным моментом для тульских болельщиков стал 12-й гол Евгения Луценко в РПЛ. 33-летний нападающий отличился в компенсированное арбитром время и вышел на второе место в гонке бомбардиров турнира. Впереди лишь Артём Дзюба с 15 мячами.

А вот дела у его команды идут не лучшим образом. «Арсенал» потерпел пять подряд поражений в РПЛ впервые с ноября 2016-го. Спустя несколько часов после матча Игорь Черевченко покинул пост главного тренера туляков.

«Ахмат», напротив, после возобновления сезона набрал семь очков в трёх встречах и оторвался от зоны вылета.

Спорный пенальти в Южном дерби и шестой мяч Берга

Помимо столичного дерби в рамках 25-го тура состоялось ещё одно — южное. «Ростов», в составе которого несколько футболистов переболели коронавирусом, принимал «Краснодар», который вынужден был пропустить два первых матча после возобновления сезона из-за вспышки COVID-19 в стане соперников — «Динамо» и «Оренбурга».

Соскучившиеся по футболу гости начали матч активнее и уже на 13-й минуте открыли счёт. Маркус Берг нанёс точный удар из пределов вратарской после скидки Кристофера Ольссона и забил шестой мяч в текущем сезоне РПЛ.

В дальнейшем скорее «Краснодар» мог отличиться ещё, чем «Ростов» отыграться. Однако в концовке всё решил спорный эпизод в штрафной гостей. После подачи со стандарта и удара Максима Осипенко мяч попал в локоть Кайо Пантелеао. Для того чтобы разобраться в моменте, судье Виталию Мешкову пришлось просматривать повтор несколько минут. В итоге он всё-таки указал на «точку», и Ивелин Попов реализовал одиннадцатиметровый, хотя Матвей Сафонов едва не отразил удар болгарина.

Седьмой гол Кокорина и два одиннадцатиметровых

«Динамо», также прошедшее через вспышку коронавируса в команде, было близко к тому, чтобы на выезде обыграть «Сочи», но упустило победу в самой концовке и во втором матче подряд довольствовалось ничьей.

Настоящим «злым гением» для бело-голубых стал их бывший нападающий Александр Кокорин. Он традиционно был очень активен и создавал моменты у чужих ворот. Именно форвард заработал на себе удаление Тони Шуньича. На 72-й минуте босниец получил вторую жёлтую карточку.

А в добавленное арбитром время Кокорин реализовал пенальти и спас «Сочи» от поражения. Теперь на счету Александра семь голов в семи матчах РПЛ.

«Динамо» же открыло счёт в начале второго тайма также с одиннадцатиметровой отметки. Второй мяч в составе команды забил новичок Николай Комличенко.

Отмена матча «Оренбурга» из-за вспышки коронавируса

А вот «Оренбург», шестеро футболистов которого сдали положительные тесты на коронавирус, пропустил второй матч подряд. На выходных аутсайдер не сумел сыграть с «Краснодаром», и ему было засчитано техническое поражение.

А в среду не состоялась встреча «Оренбурга» с «Уралом». Причём гости узнали о её отмене уже в аэропорту. По словам хозяев, они не получили разрешения от Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на проведение матча.

Теперь «Оренбургу» может быть засчитано второе техническое поражение подряд. Команда опустилась на последнее место в турнирной таблице и рискует вылететь в ФНЛ.