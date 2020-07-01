«Спорные решения судьи, как всегда, не в пользу «Спартака»: что говорили после победы ЦСКА в дерби

Прагматичная игра принесла ЦСКА успех в дерби. Об этом заявил после матча со «Спартаком» главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. По словам специалиста, его подопечные не позволили сопернику проводить быстрые контратаки. В свою очередь, наставник красно-белых Доменико Тедеско выразил мнение, что сравнять счёт команде помешало в том числе удаление Романа Зобнина. А капитан гостей Георгий Джикия остался недоволен работой судьи Алексея Еськова.

«Я пожалел о своём поступке и принёс извинения команде»

После победы над «Спартаком» в московском дерби главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко находился в великолепном настроении. Неожиданный отъезд специалиста на родину в Белоруссию вызвал много вопросов, однако возвращение получилось идеальным.

Армейцы добыли первую победу в РПЛ за семь месяцев, отомстили принципиальному сопернику за вылет из Кубка России и сохранили свои ворота в неприкосновенности во втором матче подряд. А самого специалиста не смутило, что его команда сыграла максимально осторожно.

«У нас многие команды дожидаются ошибки соперника, мы пропускали много контратак в домашних матчах. Знали, что «Спартак» силён в этом компоненте, поэтому решили сыграть так. Когда Никола Влашич забил, сели ещё глубже в оборону. Констанин Кучаев в атаке? Были задумки, чтобы искать зоны за спиной защитников», — объяснил Гончаренко.

Но, разумеется, куда больше вопросов у журналистов вызвала история с отъездом тренера в Белоруссию. По словам специалиста, данный ход должен был «встряхнуть команду».

«Раз это пошло на пользу, значит, мы сделали всё правильно. Я пожалел о своём поступке и принёс извинения команде. Как футболисты отреагировали на отъезд? Слушайте, такой большой матч, а мы говорим об отъезде. Нормально они отреагировали, сначала были зажатыми, не понимали, что происходит, потом пришли в себя. Что касается будущего, то я с удовольствием работаю в этой команде. Иногда у меня зашкаливают эмоции, но я работаю дальше», — признался Гончаренко.

Также тренер ЦСКА рассказал о характере травмы Фёдора Чалова. Нападающий получил повреждение во втором тайме и вынужден был попросить замену. Но Гончаренко предположил, что травма форварда не очень серьёзная.

«Такая грубая игра Зобнина неприемлема»

В свою очередь Доменико Тедеско отметил, что в первом тайме у «Спартака» было больше опасных моментов, тогда как ЦСКА, по его словам, запомнился только результативным ударом Николы Влашича.

«Во втором тайме изменили схему, перешли на игру в четыре защитника, и ЦСКА почувствовал, что мы угрожаем их воротам. В этот момент Роману Зобнину показали красную карточку. Тяжело переломить ход игры вдесятером. Мы это сделали в Кубке, но сегодня не получилось», — посетовал тренер.

Специалист подчеркнул, что после смены тактической расстановки «Спартак» прижал соперника к воротам, но ЦСКА хорошо действовал в обороне.

«Говоря об атаке, нам можно было больше подавать с флангов и быстрее разворачивать игру, переводить мяч с фланга на фланг. ЦСКА не удивил нас, сыграв от обороны. Армейцы оборонялись один в один, но мы находили выходы из ситуации. Однако нужно отдать должное защитникам ЦСКА — они сыграли отлично», — подчеркнул тренер.

Отвечая на вопрос об удалении Зобнина, наставник красно-белых назвал Романа «очень спокойным человеком», которого крайне сложно вывести из себя.

«Возможно, на это были веские причины. Когда на нём пенальти не поставили, когда Никола Влашич откинул мяч. Но такая грубая игра неприемлема, хотя причины действительно могли быть», — добавил Тедеско.

Высказался немец и об игре Зелимхана Бакаева. Полузащитник провёл не лучший матч.

«Бакаев — очень важный футболист для нас. Команда хорошо играла и без него, но он тот, кто может решить исход матча. Он может обыграть один в один, знает нашу атакующую схему. Возможно, сегодня у него не многое получалось. Зато Влашич был в ударе и решил исход противостояния. Если бы у него не получилось, большой вопрос, как сыграл бы ЦСКА. Бакаев самокритичен, ему нужно быть хладнокровнее», — объяснил Тедеско.

Разумеется, журналисты не могли не спросить у тренера о его конфликте с Гончаренко. В марте после кубкового матча белорус отказался пожимать руку немцу.

«Почему я должен первым идти жать руку Гончаренко? Если бы он был женщиной, я бы, как джентльмен, подошёл первым. Не понимаю, почему вы спрашиваете об этом. Данная тема излишне раздута. Это не первый раз, когда тренеры не жмут друг другу руки. Я отправился к ребятам, чтобы подбодрить их, подвести итог матча, потом пошли благодарить болельщиков на трибуне», — подытожил Тедеско.

«Мяч попал защитнику ЦСКА в руку, но никто ничего не стал смотреть»

Ответил на вопросы журналистов и капитан «Спартака» Георгий Джикия, вернувшийся в строй после дисквалификации. Защитник остался недоволен работой арбитра Алексея Еськова и подчеркнул, что спорные решения «как всегда» принимались не в пользу красно-белых.

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«Я уже привык к тому, как нас судят. Интересно, что на этот раз скажут эксперты. Я не про эпизод с удалением Зобнина. Пересмотрите момент в конце, перед вторым голом Влашича. Там Александр Соболев пошёл в борьбе, и, мне показалось, мяч попал защитнику ЦСКА в руку. Но никто ничего не стал смотреть как всегда», — посетовал Джикия.

Помимо этого капитан красно-белых рассказал, что получивший красную карточку Зобнин после матча извинился перед командой, и поделился впечатлением от атмосферы на стадионе.

«Игру завтра будем разбирать. Нравится ли сейчас выходить на поле при трёх тысячах зрителей? Тяжело, конечно, когда люди болеют, хочется, чтобы этого было меньше. Сегодня пришлось сложно без своих болельщиков, ждём игры на домашнем стадионе. Спад у Бакаева? Кто заметил спад? Не ко мне вопросы», — добавил Джикия.

Короткий комментарий после финального свистка дал и главный герой матча Влашич, оформивший дубль.

«Возможно, первый тайм действительно был для меня лучшим. Я много получал мяч, обходил игроков соперника. Первый гол получился очень хорошим. Во втором тайме мы больше оборонялись. Но самое главное — победа. Очень рад», — сказал хорват в эфире «Матч ТВ».

Прокомментировал Влашич и о то, как команда отреагировала на отъезд Гончаренко в Белоруссию.

«Ситуация с отъездом Гончаренко странная, но люди иногда совершают ошибки. В нашем клубе мы все — одна большая семья и делаем всё друг для друга», — приводит слова хорвата «Чемпионат».