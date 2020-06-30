Обещание Влашича, отсутствие Крала и возвращение Гончаренко: чем ознаменуется дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ

«Спартак» считается фаворитом в гостевом матче 25-го тура чемпионата России с ЦСКА. Однако армейцы намерены дать принципиальному сопернику бой и прервать свою безвыигрышную серию, которая длится уже семь матчей в национальном чемпионате. Тем более что у хозяев на тренерский мостик после непродолжительного отсутствия вернётся Виктор Гончаренко, а красно-белым не поможет полузащитник Алекс Крал из-за перебора жёлтых карточек. Об интригах центральной встречи недели — в материале RT.

Во вторник состоится дерби ЦСКА — «Спартак», и матч пятой и шестой команд российского чемпионата едва ли приковывал когда-либо такое внимание. Обеим командам уже не светит Лига чемпионов. Да и просто участие в еврокубках находится под вопросом. На трибунах, судя по всему, соберётся наименьшая аудитория в истории этого противостояния в XXI веке. Всё это грозит сказаться на антураже, но никак не повлияет на ажиотаж.

Дружно оформив нулевые ничьи в 24-м туре, красно-белые и красно-синие рассчитывают поправить своё турнирное положение и мыслят только о победе, причём последние к тому же хотят прервать безвыигрышную серию из семи матчей. Исходя из заявлений игроков, действо на «ВЭБ Арене» будет напоминать настоящий бой. Так, полузащитник армейцев Никола Влашич пообещал «выложиться и умереть на поле, но сделать всё» ради трёх очков.

После воскресного увольнения Миодрага Божовича из «Крыльев Советов» Доменико Тедеско и Виктор Гончаренко остались единственными иностранными тренерами в РПЛ, работавшими со своими клубами до приостановки турнира из-за коронавируса. Немец с итальянскими корнями трудится в «Спартаке» лишь восемь месяцев. Тем не менее он уже успел отбыть дисквалификацию и даже даёт комментарии журналистам на русском языке.

34-летний специалист подкупает эмоциональной манерой поведения на бровке (видно, что ему не безразлична судьба вверенного ему коллектива) и отсутствием критических высказываний в адрес судей. Вот и после обидной ничьей с «Уфой» в 24-м туре Тедеско не стал жаловаться на Владислава Безбородова из-за незасчитанных голов Александра Соболева, а принял результат таким, каким его зафиксировало табло «Открытие Арены» по истечении 90 минут.

Нельзя сказать, что у Тедеско в «Спартаке» всё получается. Заметно, что наставник ещё находится в поиске. После возобновления чемпионата команда играет нестабильно. Если в игре с «Арсеналом» его команда провалила концовку, то с «Уфой», наоборот, невразумительно действовала в атаке большую часть времени, и лишь в последние 15 минут раскочегарилась.

По сравнению с периодом Олега Кононова значительного улучшения результатов при новом наставнике не произошло. Возможно, по-настоящему тедесковской команду можно будет считать лишь в следующем сезоне — когда немец проведёт полноценный тренировочный лагерь с хорошо уже знакомыми ему игроками и получит возможность повысить возможности в атаке, усилив конкретные позиции.

Ситуация Гончаренко ещё запутаннее. Мало кто понял поведение тренера после разгрома от «Зенита» (0:4), когда белорус сначала не явился на пресс-конференцию, а потом, как говорят, отбыл из клуба. В ЦСКА случившееся объяснили недомоганием специалиста. После недолгой отлучки он вернулся в Москву и наблюдал за матчем против «Динамо» с трибуны, что показалось не менее странным. На тренерской скамейке наставника подменял Сергей Овчинников.

Озвучивалось мнение, что бывший голкипер довольно успешно справился с возложенной задачей. Без Виктора Васина и Вадима Карпова армейская оборона почти не давала сбоев, а Игорь Акинфеев провёл очередной «сухой» матч. На этом фоне заметно уменьшилось число тех, кто желал, чтобы Гончаренко остался на своём посту. По слухам, распространяемым на фанатских ресурсах ЦСКА, не в восторге от метаний главного тренера был даже капитан красно-синих Акинфеев.

По одной из версий, Гончаренко «заскучал» после снижения планки, которую ставит руководство. Если два года назад ЦСКА боролся за чемпионский титул с «Локомотивом», то в текущем сезоне рискует остаться даже без Лиги Европы. Винить в сложившейся ситуации тренера не приходится. Эксперты регулярно намекают на то, что состав ЦСКА по своему уровню не соответствует более амбициозным целям.

Если раньше фанаты стояли горой за Гончаренко, то теперь всё чаще слышны обсуждения возможных преемников белоруса, который трудится в должности с декабря 2016 года. В перечне потенциальных кандидатов мелькает и фамилия наставника «Торпедо» Сергея Игнашевича. Как бы то ни было, уже сегодня Гончаренко способен вернуть веру в себя. За успех в дерби с самым принципиальным соперником армейцам простят многое.

У ЦСКА больше потерь, у «Спартака» они весомее

Армейцы не побеждали заклятого соперника с апреля 2019-го. С тех пор красно-белые выиграли три встречи, причём две из них ещё при Кононове: на летнем кубке «Матч Премьер» 30 июня 2019-го (3:1) и в чемпионате 19 августа того же года (2:1). Тедеско одолел Гончаренко в их единственном матче до этого дня. 4 марта 2020 года успех сопутствовал «Спартаку» в 1/4 финала Кубка России (3:2).

Из-за дисквалификаций игру пропустят Алекс Крал и Яка Бийол. Потеря «Спартака» кажется более весомой. Роль чешского полузащитника в средней линии красно-белых невозможно переоценить. Крал быстро стал своим в «Спартаке» и с каждым матчем выполняет всё больший объём работы — как черновой, так и созидательной.

И пусть с «Уфой» он действовал не слишком удачно, против ЦСКА Тедеско точно будет его не хватать. Отсутствие Крала может стать шансом для Аяза Гулиева, ранее выведенного из основы из-за дисциплинарного нарушения. В понедельник в СМИ прошла информация, что ради укрепления опорной зоны опального хавбека могут реабилитировать.

Четвёртое предупреждение Крала, полученное в матче с «Уфой», дало конспирологам основание предположить о кознях арбитра Безбородова. Дескать, он из Санкт-Петербурга, а потому намеренно выбил из состава «Спартака» на дерби ключевого игрока. По мнению известного судьи Игоря Федотова, об этом можно было бы рассуждать более-менее серьёзно, если бы команды сражались за первое место. В данном же случае любые подобные подозрения стоит расценивать не иначе как бред.

В мае Кралу исполнилось лишь 22. Помимо третьего вратаря Артёма Реброва и неосновного защитника Андрея Ещенко никто из спартаковцев не перешагнул 30-летний рубеж. Самым опытным исполнителям стартового состава — защитникам Самюэлю Жиго и Георгию Джикии — сейчас по 26. Словом, нынешний «Спартак» — совсем молодая команда, причём Тедеско уже активно привлекает к матчам игроков, родившихся в XXI веке. Однако при этом репутацию «молодёжной» команды в чемпионате России имеет как раз ЦСКА, хотя сразу пять армейцев появились на свет в 1990 году или раньше. Из них как минимум двое — Акинфеев и Марио Фернандес — выходят на поле регулярно.

Один из «старичков», Алан Дзагоев, недавно получил очередную травму. Не сыграет со «Спартаком» из-за повреждения и Ильзат Ахметов. Напротив, у красно-белых вернутся в строй пропустившие встречу с «Уфой» Джикия и Айртон. На взгляд бывшего игрока и тренера «Спартака» Андрея Тихонова, потери точно скажутся на игре ЦСКА. С другой стороны, эксперт считает плюсом армейцев возвращение Гончаренко. Восьмикратный чемпион России убеждён, что его бывший клуб как минимум не уступит.

Отрицательный результат, скорее всего, вычеркнет «Спартак» из круга соискателей путёвки в Европу от РПЛ. Конечно, у подопечных Тедеско останется лазейка в виде Кубка России. В полуфинале, однако, их ждёт «Зенит», пройти который на его поле будет непросто. В случае же успеха в отчётной встрече 25-го тура «Спартак» сократит отставание от ЦСКА до двух очков.

Обслуживать матч доверено бригаде арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Это один из самых опытных судей России и большой друг Безбородова, о котором у «Спартака» остались не лучшие впечатления. Впервые Еськов работал на дерби в 2012 году, допустив ряд ошибок в пользу армейцев, в частности, ошибочно не засчитав гол Артёма Дзюбы.

Обе команды при Еськове чаще выигрывали. В предыдущий раз уроженец Ставрополья сталкивался со «Спартаком» 27 октября 2019 года, когда коллектив Тедеско одержал победу над «Локомотивом» (3:0).