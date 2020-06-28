Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»
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- РИА Новости
Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, встречу рассудит Алексей Еськов, его ассистентами на боковых линиях назначены Алексей Лунёв и Арам Петросян, а резервным рефери — Артём Любимов.
За систему VAR будут отвечать Сергей Карасёв и Дмитрий Сафьян.
Матч ЦСКА — «Спартак» должен состояться 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена». Время начала игры — 20:30 мск.
Ранее Валерий Непомнящий назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак».