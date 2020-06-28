Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»

Стало известно, кто будет назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, встречу рассудит Алексей Еськов, его ассистентами на боковых линиях назначены Алексей Лунёв и Арам Петросян, а резервным рефери — Артём Любимов.

За систему VAR будут отвечать Сергей Карасёв и Дмитрий Сафьян.

Матч ЦСКА — «Спартак» должен состояться 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена». Время начала игры — 20:30 мск.

Ранее Валерий Непомнящий назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак».