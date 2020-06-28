Непомнящий назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак»
«Перед дерби фаворитом выглядят красно-белые. У ЦСКА болезнь: команда никак не может найти оптимальное сочетание в обороне. Всё время выходят новые игроки. Уже столько матчей сыграно, а в обороне не играет один и тот же состав. Причины разные, но это самая большая проблема. Для меня большая загадка — кто и как будет готовиться к игре против «Спартака» в обороне», — цитирует Непомнящего ТАСС.
Матч ЦСКА — «Спартак» должен состояться 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена». Время начала встречи — 20:30 мск.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и ЦСКА сыграли нулевую ничью в 24-м туре РПЛ.