Червиченко похвалил «Спартак» за игру с «Уфой», но согласился с отменой голов красно-белых

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко похвалил команду за действия в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».

По его мнению, красно-белые продемонстрировали, что находятся в хорошей форме.

«В первом тайме «Спартак» много давил. Как обычно, конечно, пропускал контратаки. Действительно, отсутствие Георгия Джикии ощущается. Но по большому счёту, конечно, играли спартаковцы неплохо. Грамотно используют новое количество замен. Игроки понимают, что во втором тайме их заменят, поэтому в первой половине выкладываются максимально, держат скорость, заставляют соперника ошибаться. У соперника скамейка гораздо короче, поэтому ему приходится трудно», — цитирует Червиченко Rusfootball.

Вместе с тем функционер назвал верным решение судьи Владислава Безбородова отменить два гола «Спартака» в концовке игры.

«На мой взгляд, эти моменты абсолютно бесспорные. Самюэль Жиго стоял перед вратарём. Офсайд — метр, а то и полтора. Он закрывал вратарю обзор. Просто тем, кто болеет за «Спартак», очень хотелось, чтобы мяч был засчитан. Второй момент? Мяч и близко линию не пересёк. Когда вратарь поднял мяч вверх, произошло преломление, немного показалось, что мяч за линией. Но Александр Беленов чётко его держал. А ведь мяч целиком должен пересечь линию. Мне кажется, Безбородов правильно разобрался в ситуации: всё по делу, всё по факту», — констатировал Червиченко.

Ранее своё мнение о действиях Безбородова высказал известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов.