Хусаинов дал высокую оценку действиям Безбородова в матче «Спартак» — «Уфа»

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов высказался о решениях судьи Владислава Безбородова в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Уфа».

В концовке встречи арбитр отменил два гола Александра Соболева. По мнению Хусаинова, в случае с отменённым голом на 88-й минуте повтор эпизода дал исчерпывающий ответ о правомерности действий Безбородова.

«Понятно, что Самуэль Жиго изначально находился в офсайде, но нужно было определить, перекрывал ли он обзор голкиперу, что очень хорошо было видно в ходе последнего повтора момента. В момент нанесения удара Соболевым французский защитник полностью перекрывал обзор Александру Беленову. Он находится в пассивном «вне игры», но в данном случае из-за того, что он перекрыл обзор вратарю, это активное «вне игры». Поэтому арбитр принял верное решение», — приводит слова Хусаинова Rusfootball.

В другом спорном эпизоде мяч, на его взгляд, не пересёк линию ворот полностью.

«В ходе очередной атаки «Спартака» Беленов, лёжа за линией ворот, подтянул к себе мяч. Мяч считается пересекающим полностью линию ворот в том случае, если проекция мяча сверху имеет промежуток между внутренней линией ворот и сферой мяча. В данном случае прекрасно было видно, что большая часть мяча находилась за линией ворот, но 5—7 см мяча были на линии ворот. По правилам, мяч полностью не пересёк линию и остался в игре», — отметил Хусаинов.

Он резюмировал, что в этом матче Безбородов «очень принципиально демонстрировал свою непредвзятость, объективность, все его действия заслуживают очень высокой оценки».

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