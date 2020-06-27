Тедеско доволен игрой футболистов «Спартака» в матче с «Уфой»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение об игре своих подопечных в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».

«Айртон Лукас и Георгий Джикия не могли сыграть из-за перебора карточек. Хотел бы отметить хорошую игру всей линии обороны. Хорошо сыграл Андрей Ещенко слева. Павел Маслов с Ильёй Гапоновым тоже хорошо себя показали. В определённых моментах могли сыграть поумнее, но это вопрос возраста. У этих ребят есть потенциал для роста. У нас не слишком большая скамейка, поэтому на протяжении сезона у молодых будут ещё появляться шансы. Никто ведь не застрахован от травм и дисквалификаций. Это будущее «Спартака». Если они продолжат прогрессировать, может, кто знает, закрепятся в стартовом составе», — заявил Тедеско.

Он отметил, что в атаке его игроки также хорошо себя проявили.

«Давайте вернёмся к статистике «Уфы» в матчах с топ-соперниками. Поэтому нельзя говорить что-либо о нападении любой команды в матчах с «Уфой». Они очень глубоко обороняются. Сегодня я очень доволен тем, как сыграли в атаке. К ребятам претензий никаких нет», — добавил специалист.

Встреча завершилась вничью — 0:0.

Ранее Тедеско на русском языке прокомментировал спорные моменты матча с «Уфой».