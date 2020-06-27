Тедеско на русском языке прокомментировал спорные моменты матча с «Уфой»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничейный исход матча 24-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».
Тедеско на русском языке прокомментировал спорные моменты матча с «Уфой»
  • globallookpress.com

На вопрос журналистов о спорных моментах, таких как удар Александра Соболева, остановленный голкипером «Уфы» на линии ворот, специалист на русском языке ответил: «Не знаю. Принимаю это. Нет проблем».

Он отметил, что «Спартак» ожидал, что «Уфа» будет играть от обороны, потому его подопечным было важно не дать сопернику играть в тот футбол, в который он хотел.

«У нас это получилось. В матче с ЦСКА у «Уфы» было четыре-пять моментов, они их не реализовали. Сегодня такого не было. Зато мы создавали моменты. В концовке вы сами видели, что происходило. Ребята сыграли умно, хотя не могу сказать, что игра получилась яркой», — добавил тренер.

Встреча завершилась вничью — 0:0.

Ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал исход матча со «Спартаком».

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