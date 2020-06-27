Евсеев — о матче со «Спартаком»: гол отменили, но соперник давил
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- РИА Новости
Отвечая на вопрос журналистов об отменённом голе форварда «Спартака» Александра Соболева, специалист заявил: «Как я могу сказать, правы судьи или нет?»
Он также назвал положительным результат завершившейся вничью встречи.
«Набрали одно очко. Были игры тут, когда на 90-й минуте пропускали. Гол отменили, но соперник давил. Надо играть по правилам. Судья посчитал, что фол был. Знали, как будет играть соперник, мы думали дома они будут агрессивнее, но «Спартак» в последних матчах отдавал инициативу и после быстрых перехватов доставлял мяч на быстрых нападающих. Соболев остался в запасе, но быстрые Эсекьель Понсе с Джорданом Ларссоном вышли. В итоге в концовке «Спартак» создал момент. А мы говорили, что нельзя давать отдавать мяч за спину. Рады, что в двух играх нам никто не забил», — добавил специалист.
«Спартак», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 30 очками — седьмая.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ.