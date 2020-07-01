Джикия остался недоволен судейством в матче с ЦСКА

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о работе арбитра в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Эмоции плохие, конечно. У «Спартака» нет плана Б? У нас есть варианты, но не смогли забить, хотя подходы были. Спорные решения тоже были и, как всегда, не в нашу пользу. Тенденция судить против «Спартака»? Я уже привык к тому, как нас судят. Посмотрим, как эксперты будут разбирать моменты. Интересно, что на этот раз они скажут», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Он заметил, что перед вторым голом Николы Влашича ему показалось, что мяч попал в руку защитнику армейцев, но судьи в очередной раз не стали смотреть спорный момент.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА. По итогам 25 туров ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — шестое.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал неприемлемым поведение хавбека Романа Зобнина, получившего красную карточку в матче с ЦСКА.