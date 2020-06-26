Матч РПЛ «Тамбов» — «Зенит» пройдёт без зрителей

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Матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и петербургским «Зенитом» пройдёт при пустых трибунах.
Матч РПЛ «Тамбов» — «Зенит» пройдёт без зрителей
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Ростова», такое решение было принято правительством Нижегородской области в целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что на матч также не допустят журналистов, за исключением сотрудников вещателя и представителей пресс-служб клубов.

Матч «Тамбов» — «Зенит» состоится 1 июля на стадионе «Нижний Новгород».

Ранее гендиректор «Зенита» анонсировал создание диджитал-трибуны на матч с «Крыльями Советов».

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