Гендиректор «Зенита» анонсировал создание диджитал-трибуны на матч с «Крыльями Советов»
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«На матче с «Крыльями Советов» мы впервые организуем диджитал-трибуну, которую бесплатно смогут посетить болельщики «Зенита» со всего мира через платформу Zoom. В чаше стадиона установлены мультимедиаэкраны, на которые будут выводиться изображения с камер болельщиков, которые присоединились к трансляции. Приглашаем всех!» — приводит слова Медведева «Собака.ru».
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» 26 июня, начало матча в 21:30 мск.
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