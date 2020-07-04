День триумфа «Зенита», дуэль «Локомотива» с «Краснодаром» и «выздоровление» ЦСКА: главные интриги концовки сезона в РПЛ

До окончания сезона-2019/20 Российской премьер-лиги осталось пять туров. «Зенит» может уже в воскресенье досрочно оформить чемпионство, если победит на выезде «Краснодар», а «Локомотив» потеряет очки в игре с «Сочи». Подопечные Марко Николича и Мурада Мусаева второй год подряд разыграют прямую путёвку в Лигу чемпионов, а ЦСКА поборется с «Ростовом» за четвёртое место, дающее преференции в квалификации Лиги Европы. «Спартак» и «Динамо» заочно разыграют шестое место, а «Крылья Советов» и «Тамбов» попытаются воспользоваться проблемами «Оренбурга» и сохранить прописку в высшем дивизионе. Главные интриги заключительной части сезона РПЛ — в материале RT.

Где «Зенит» станет чемпионом?

Ещё перед возобновлением сезона РПЛ чемпионство «Зенита» считалось делом практически решённым. Пусть подопечные Сергея Семака не всегда радовали болельщиков яркой и зрелищной игрой, зато исправно одерживали победы. А после паузы они ещё трижды выиграли, увеличив преимущество над ближайшим конкурентом до 11 очков. Таким образом, неясно осталось одно: в какой именно момент сине-бело-голубые второй раз подряд гарантируют себе золотые медали.

Существует вероятность, что победа петербуржцев в первенстве России будет оформлена уже в ближайшие выходные. 5 июля «Зенит» в гостях сыграет с «Краснодаром» и в случае успеха сможет рассчитывать на досрочный триумф, если днём ранее очки потеряет «Локомотив». Предпосылки к этому есть, ведь железнодорожникам предстоит помериться силами с «Сочи», пусть и на своём поле.

Всем известно о тесных связях петербуржцев с южанами, что подтверждает наличие в составе последних девяти футболистов, которые в разное время принадлежали сине-бело-голубым. Наверняка они будут достаточно мотивированы и постараются помочь бывшим партнёрам и руководству.

Вернёт ли «Краснодар» долг «Локомотиву»?

Главной интригой финишной прямой национального чемпионата остаётся борьба за второе место и право напрямую квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. На первый взгляд, для «Краснодара», чей владелец грезит о попадании в главный еврокубковый турнир на протяжении последних лет, заветная цель важнее.

Год назад «быки» были максимально близки к тому, чтобы впервые воплотить мечту Сергея Галицкого в жизнь, но проиграли в заключительном раунде отбора ЛЧ «Олимпиакосу». Чуть ранее коллектив также до последнего боролся за вторую строчку в первенстве страны с «Локомотивом», но уступил по личным встречам при равенстве очков.

По большому счёту, в сезоне-2019/20 повторяется тот же сценарий. С той разницей, что на этот раз борьба получается гораздо более равной. По потерянным очкам соперники идут вровень, но москвичи лидируют по дополнительным показателям и уже успели оставить о себе приятное впечатление. О форме краснодарцев пока говорить рано, ведь они лишь раз выходили на поле после паузы.

При этом однозначно поставить на железнодорожников нельзя, ведь в концовке им предстоит провести больше сложных матчей, а каждая неудача способна усилить напряжение в клубе, болельщики которого до сих пор не простили руководству решение расстаться с Юрием Сёминым.

Не считая встречи с заряженным на победу «Сочи», «Локомотиву» предстоят дерби со «Спартаком» и ЦСКА, а также противостояния с «Уралом» и крайне неудобной «Уфой». Вадим Евсеев прославился тем, что умеет мастерски «парковать автобус» в собственной штрафной и отнимать очки у фаворитов. В десяти играх с представителями топ-6 его коллектив трижды взял верх, пять раз сыграл вничью и лишь дважды уступил (оба раза «Краснодару»).

Команду Мурада Мусаева же в основном ждут оппоненты из нижней части таблицы. Вопрос в том, смогут ли «быки» справиться с моральными проблемами, ранее мешавшими им брать верх в решающих матчах.

Поборется ли ЦСКА с «Ростовом» за четвёртое место?

Завершение безвыигрышной серии в чемпионате вселило оптимизм в фанатов армейцев. До матча со «Спартаком» положение ЦСКА оценивалось как критическое, а шансы удержаться на пятой строчке представлялись маловероятными. Теперь же остаётся понять, был ли этот успех лишь следствием эмоционального всплеска внутри команды или Виктор Гончаренко с Сергеем Овчинниковым и правда сумели провести работу над ошибками.

Если надежды болельщиков не беспочвенны и тренерский штаб сумел найти золотую середину между бесшабашным атакующим и серым оборонительным стилями, то ЦСКА можно всерьёз рассматривать как конкурента «Ростова» в борьбе за четвёртую строчку. Правда, обойти подопечных Валерия Карпина будет очень непросто. В этой ситуации важнейшую роль может сыграть преимущество южан по личным встречам. Они дважды обыграли красно-синих, поэтому окажутся выше даже в случае равенства очков.

На первый взгляд календарь москвичей выглядит более простым: не считая «Рубина» и «Оренбурга», с которыми также предстоит помериться силами конкуренту, ЦСКА ждут игры с «Тамбовом» и «Ахматом». На их фоне «Крылья Советов» и «Уфа» кажутся чуть более серьёзными противниками.

Но ситуацию кардинально меняет то, при каких обстоятельствах претенденты на четвёртую строчку будут биться с лидерами РПЛ. Коллектив Карпина проведёт матч с «Зенитом» в 30-м туре, когда тот почти наверняка лишится мотивации и будет планомерно готовиться к новому сезону. Команда Гончаренко же сразится с «Локомотивом» в 29-м, когда тот ещё вряд ли решит все вопросы с «Краснодаром».

Удержит ли «Спартак» шестое место?

В обычных условиях шестое место в чемпионате России не представляло бы особой ценности. Но в свете возможной победы «Зенита» в Кубке страны оно может дать его обладателю шанс выступить в Лиге Европы. На данный момент на эту строчку претендуют пять команд, причём для большинства из них она остаётся единственным шансом на попадание в еврокубки. Это не касается лишь «Спартака» и «Урала», сохраняющих шансы на завоевание второго по значимости внутреннего трофея.

Главным фаворитом в мини-турнире является «Динамо», пусть оно и выглядит не настолько уверенно, чтобы заранее отдавать ему победу. Однако в пользу бело-голубых говорят относительно несложный календарь и тот факт, что по потерянным очкам они уже сейчас обходят идущий шестым «Спартак».

Для подопечных Доменико Тедеско определяющими станут грядущие три тура, в ходе которых они встретятся с неудобным «Тамбовом», грозным «Локомотивом» и прямым конкурентом в лице «Сочи». Шесть очков станут достойным результатом для красно-белых, после чего их будут ждать «Ахмат» и «Рубин».

Изначально «Урал» не рассматривался как один из претендентов на шестое место, но техническая победа над «Тамбовом» серьёзно увеличила шансы команды. Загвоздка в том, что на заключительном отрезке коллектив Дмитрия Парфёнова ждут «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив», а также борьба за кубок.

Вылетит ли «Оренбург»?

Пока нет никакой ясности относительно того, покинет ли хотя бы одна команда РПЛ по итогам сезона. На данный момент на повышение в классе претендуют лишь «Химки», но из-за недостатка финансирования подмосковный клуб пока не может принять окончательное решение. В связи с этим значительно сокращается круг претендентов на вылет, так как серьёзно беспокоиться нужно только последней, 16-й команде лиги. В число главных аутсайдеров входят три коллектива, но положение одного из них вызывает наиболее серьёзные опасения у фанатов.

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Речь идёт об «Оренбурге», ставшем жертвой эпидемии коронавируса. После матча с «Локомотивом» шесть футболистов команды сдали положительные тесты на COVID-19, после чего команда была вынуждена сесть на карантин и пропустить две игры РПЛ. Ей были засчитаны два технических поражения и не исключено, что уже 5 июля будет присуждено третье. Как сообщили в клубе, они обратились в «Рубин» с просьбой перенести встречу 26-го тура, но официального ответа не получили.

Теперь положение «Оренбурга» представляется катастрофическим. Как минимум по той причине, что в оставшихся четырёх турах им предстоит сыграть исключительно с командами из верхней части таблицы: ЦСКА, «Ростовом», «Зенитом» и «Динамо».

На фоне подопечных Константина Парамонова шансы других команд значительно выше. «Крылья Советов» смотрелись довольно симпатично при Миодраге Божовиче, а после прихода Андрея Талалаева с ходу взяли очки. «Тамбов» хоть и уступил трижды подряд, но регулярно забивает, а «Ахмат» и вовсе набрал семь очков в трёх турах после рестарта. Соперничать с такими оппонентами «Оренбургу» было бы крайне сложно даже в том случае, если бы вспышки коронавируса не произошло.