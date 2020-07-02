«Зенит» гарантировал себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов

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Петербургский «Зенит» гарантировал себе участие в футбольной Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.
«Зенит» гарантировал себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов
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За пять туров до конца чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 59 очками. 

У идущих на втором и третьем месте «Локомотива» и «Краснодара» 48 и 45 очков соответственно. У находящегося на четвёртой позиции «Ростова» 42 очка. Следовательно, «Зенит» уже не опустится ниже третьей строчки в турнирной таблице и гарантировал себе участие как минимум в квалификации ЛЧ.

Ранее Сергей Кирьяков выразил мнение, что «Зениту» уже можно начинать отмечать чемпионский титул.

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