«Зенит» гарантировал себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» гарантировал себе участие в футбольной Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.

За пять туров до конца чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 59 очками.

У идущих на втором и третьем месте «Локомотива» и «Краснодара» 48 и 45 очков соответственно. У находящегося на четвёртой позиции «Ростова» 42 очка. Следовательно, «Зенит» уже не опустится ниже третьей строчки в турнирной таблице и гарантировал себе участие как минимум в квалификации ЛЧ.

Ранее Сергей Кирьяков выразил мнение, что «Зениту» уже можно начинать отмечать чемпионский титул.