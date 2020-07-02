Кирьяков считает, что «Зениту» уже можно начинать отмечать чемпионский титул

Известный тренер Сергей Кирьяков высказался о матче «Тамбова» и «Зенита» в 25-м туре чемпионата России по футболу (2:1).

По словам специалиста, он не ожидал, что у петербуржцев возникнут проблемы в этой игре.

«Гости чувствовали своё преимущество в классе, за что чуть не поплатились. Но Эмилиано Ригони своим голом помог «Зениту» уже фактически обеспечить чемпионство. Отрыв у них хороший, а соперники ещё и очки теряют. Можно уже начинать праздновать», — цитируют Кирьякова «Известия».

Ранее сообщалось, что зенитовец Артём Дзюба отреагировал на оскорбительные выкрики с трибун во время матча с «Тамбовом».