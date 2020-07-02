Карпин о пенальти в ворота «Краснодара»: не понимаю, что там так долго смотрели

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал два эпизода, когда судьи просматривали видеоповторы спорных моментов в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Как оцениваю судейство? Без оценки. По поводу долгого просмотра видеоповтора ничего не скажу, просматривали и просматривали. Мне даже после одного повтора, который я подсмотрел на VAR, было понятно, что это пенальти. Не понимаю, что там так долго смотрели», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Из-за просмотра спорных моментов матч «Краснодара» и «Ростова» продлился 111 минут. Игра завершилась со счётом 1:1.

Ранее экс-наставник «Ростова» объяснил, благодаря чему команда ушла от поражения в 25-м туре РПЛ.