СМИ: Кокорин сможет сыграть с «Зенитом», если петербургскому клубу заплатят 25 млн рублей

Стало известно, какая сумма должна быть выплачена «Зениту», чтобы нападающий Александр Кокорин, который находится в аренде в «Сочи», вышел на поле в матче с петербургским коллективом в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», согласно договорённости между «Сочи» и «Зенитом», Кокорин сможет сыграть, если будет выплачена сумма в размере 25 млн рублей.

Матч «Зенит» — «Сочи» должен состояться 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Отмечается, что решение об участии Кокорина в игре будет принято после матча южного клуба с «Локомотивом» 4 июля.

«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За семь матчей в новой команде Кокорин забил семь мячей и сделал две результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее тренер «Сочи» ответил на вопрос об участии Кокорина в матче с «Зенитом».