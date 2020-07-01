Тренер «Сочи» ответил на вопрос об участии Кокорина в матче с «Зенитом»

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном участии нападающего Александра Кокорина в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Тренер «Сочи» ответил на вопрос об участии Кокорина в матче с «Зенитом»
  • © pfcsochi.ru

«Пока вопрос открыт, там есть дополнительное соглашение, что только при уплате некой суммы он может появиться на поле», — приводит слова Федотова РИА Новости.

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 8 июля в Санкт-Петербурге.

29-летний Кокорин является игроком «Зенита» с 2016 года. В его активе 34 гола и 12 голевых передач в 92 матчах. С февраля он выступает за «Сочи» на правах аренды и сыграл в семи матчах, забив семь мячей и отдав две голевые передачи.

Ранее владелец «Сочи» заявил, что вопрос будущего Кокорина в команде будет решаться после завершения сезона РПЛ.

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