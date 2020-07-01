Тренер «Сочи» ответил на вопрос об участии Кокорина в матче с «Зенитом»
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«Пока вопрос открыт, там есть дополнительное соглашение, что только при уплате некой суммы он может появиться на поле», — приводит слова Федотова РИА Новости.
Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 8 июля в Санкт-Петербурге.
29-летний Кокорин является игроком «Зенита» с 2016 года. В его активе 34 гола и 12 голевых передач в 92 матчах. С февраля он выступает за «Сочи» на правах аренды и сыграл в семи матчах, забив семь мячей и отдав две голевые передачи.
Ранее владелец «Сочи» заявил, что вопрос будущего Кокорина в команде будет решаться после завершения сезона РПЛ.