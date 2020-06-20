Ротенберг — о будущем Кокорина в «Сочи»: будем думать после завершения сезона

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что вопрос будущего нападающего Александра Кокорина в команде будет решаться после завершения текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Есть ли определённость с будущим Кокорина? Нет пока. Посмотрим. Семь игр ещё впереди, а там посмотрим, что будет. После чемпионата будем разговаривать, конечно. Он принадлежит «Зениту», а там дальше будет видно», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

29-летний Кокорин является игроком «Зенита» с 2016 года. В его активе 34 гола и 12 голевых передач в 92 матчах. С февраля он выступает за «Сочи» на правах аренды и сыграл в пяти матчах, забив шесть мячей и отдав две голевые передачи.

Ранее Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.