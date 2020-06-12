Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, играющий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своих планах на будущее.

«Я недавно продлил контракт до 30 июля, после чемпионата я буду свободным агентом. По поводу нового клуба я потихоньку говорю с менеджерами и ребятами из других клубов. Конкретики и бумаг никаких нет. Но с «Ромой», «Марселем» и прочими идут диалоги. Приоритет — Европа. Очень сильно к этому лежит душа на данный момент», — рассказал Кокорин в интервью YouTube-каналу Александра Алиева «Кент».

Он отметил, что ему импонирует испанский чемпионат, но в целом ему без разницы, где пробовать свои силы.

«В России я прекрасно понимаю, как всё устроено и как всё работает, но хочется очень в Европе пожить. Я первый раз в качестве свободного агента буду. Мне приятно, что мне звонят, ведут диалог, я тоже открыт к любому общению. У меня была устная договорённость с «Зенитом», но всё пошло не так, как должно было. Мне важно, чтобы меня тренер ждал, команда была во мне заинтересована», — добавил форвард.

29-летний Кокорин играет за «Зенит» с 2016 года. В его активе 34 гола и 12 голевых передач в 92 матчах. С февраля он он выступает за «Сочи» на правах аренды и сыграл в четырёх матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи.

Ранее Сергей Семак заявил, что его позиция относительно возможного возвращения Кокорина в «Зенит» не изменилась.