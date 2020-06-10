Семак не изменил позицию относительно желания видеть Кокорина в «Зените»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его позиция относительно возможного возвращения в команду нападающего Александра Кокорина не изменилась.

«Моя позиция давно известна, она не изменилась: был бы рад вновь видеть Сашу в нашей команде. Думаю, у него такие же чувства. Остальное покажет время», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

29-летний Кокорин играет за «Зенит» с 2016 года. В его активе 34 гола и 12 голевых передач в 92 матчах. С февраля он он выступает за «Сочи» на правах аренды и сыграл в четырёх матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил контракт с Кокориным до фактического завершения сезона.