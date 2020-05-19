«Зенит» продлил контракт с Кокориным до фактического завершения сезона
- РИА Новости
«На период доигрывания мы договорились с «Сочи» и Кокориным, что его контракт с «Зенитом» и договор аренды продлеваются до конца предполагаемого окончания сезона, то есть до конца июля. Это не новый контракт, а продление действующего», — приводит слова Медведева ТАСС.
Изначально «Сочи» арендовал Кокорина у сине-бело-голубых до конца мая. За четыре матча в новой команде он забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.
Ранее сообщалось, что Семак подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «2 + 1».