В тульском «Арсенале» прокомментировали отставку Черевченко с поста главного тренера

Руководитель тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев прокомментировал отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

«После матча с «Ахматом» Игорь Черевченко обратился к руководству клуба с просьбой об отставке. Эта просьба была удовлетворена. Поражение во вчерашнем матче стало для нас пятым подряд в чемпионате, поэтому основания для такого решения есть», — цитирует Аджоева РИА Новости.

Он отметил, что именно под руководством Черевченко «Арсенал» добился лучшего результата, но это уже является историей, а в спорте нельзя жить вчерашним днём.

«К матчу с «Динамо» команду будут готовить главный тренер «Химика-Арсенала» Сергей Подпалый и главный тренер молодёжной команды «Арсенала» Николай Ковардаев, а Игоря Черевченко мы благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — добавил Аджоев.

Черевченко возглавлял тульскую команду с осени 2018 года. «Арсенал» после 25 туров занимает десятое место в РПЛ с 28 очками.

Ранее «Арсенал» объявил об отставке Черевченко.